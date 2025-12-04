Familias de los valles bolivianos se unen para proteger a la Paraba Frente Roja

La Ara rubrogenys, ave endémica y en peligro crítico de extinción, inspira a comunidades y autoridades de Totora a sumarse a su protección.

Sergio Lima, ingeniero en ecología y medio ambiente, recuerda con claridad el día en que hizo una promesa silenciosa. En un refugio de fauna, entre jaulas repletas de aves heridas, conoció a una Paraba Frente Roja con un ala fracturada. Era pequeña, nerviosa, y llevaba en el plumaje los tonos rojizos y amarillos que identifican a una especie única en el mundo. Cuando le explicaron que aquel animal no solo era endémico de Bolivia, sino que se encontraba en peligro crítico de extinción, entendió que su mayor amenaza no era únicamente la caza o el tráfico ilegal, sino también el anonimato. “Cada vez que venían visitantes, yo la buscaba. Les preguntaba si sabían que existía una paraba así. Nadie la conocía”, recuerda.

Desde entonces, la Ara rubrogenys se convirtió en el eje de su compromiso. Para Lima, lograr que la población conozca y valore a esta ave es el primer paso para asegurar su supervivencia. “Si la gente quiere a la paraba, también aprenderá a respetar toda la biodiversidad”, afirma. Desde su trabajo como subcoordinador del Cono Sur en la Ecorregión Valles de Fundación Natura Bolivia, impulsa iniciativas destinadas a fortalecer la conservación de la especie y de su hábitat.

Pero su historia no es una excepción. En los valles secos interandinos, donde sobrevive una de las últimas poblaciones de esta especie, los esfuerzos de conservación empiezan a encontrar eco en las comunidades. Esta semana, familias de dos comunidades dieron un paso contundente para evitar su desaparición.

Familias en Totora se convierten en guardianes del bosque

En Totora, Cochabamba, 53 familias de las comunidades Loma Larga y Pabellón firmaron un acuerdo para proteger bosques nativos y fuentes de agua, que son el hábitat clave para la reproducción de la Paraba Frente Roja.

El compromiso fue oficializado en un acto conjunto entre las comunidades, el Gobierno Autónomo Municipal de Totora y Fundación Natura Bolivia, que entregó incentivos a los nuevos guardianes ambientales. Con esta adhesión, ya son cuatro las comunidades del municipio que se suman a la conservación de la especie, reforzando una red local de protección que crece año tras año.

Durante la ceremonia, el concejal José Acuña subrayó la importancia del trabajo comunitario: “Agradecemos el esfuerzo de estas familias por sumarse al proyecto. La protección de la paraba y de nuestras fuentes de agua es una prioridad. Continuaremos ampliando este trabajo el próximo año”.

Máximo García, coordinador regional de Fundación Natura Bolivia, enfatizó que este avance solo es posible gracias a la articulación entre instituciones y comunidades: “La coordinación entre el Gobierno Municipal, el Concejo, Fundación Natura Bolivia, Fundación Coca-Cola de Bolivia y las familias de estas áreas demuestra que la conservación no es un discurso, sino una práctica compartida”.

Totora se ha convertido en uno de los territorios clave para la supervivencia de la Paraba Frente Roja. Los acuerdos comunitarios, crecientes y sostenidos, muestran cómo la biodiversidad puede ser defendida desde el territorio mismo, generando un modelo de conservación que combina participación, identidad local y gestión ambiental.

Pulquina pone a la paraba en el centro de su aniversario

A casi 200 kilómetros de allí, en Pulquina Bajo, municipio de Comarapa, la conservación empieza a instalarse también en la identidad colectiva. En esta zona —uno de los hábitats naturales de la paraba—, el cantón celebró su 139 aniversario con un mensaje central: proteger a la Paraba Frente Roja, ave símbolo de la región y hoy en situación crítica.

El acto cívico reunió a estudiantes, pobladores y autoridades municipales. Entre banderas, discursos escolares y números culturales, se abrió un espacio de reflexión sobre la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de fauna y los riesgos que enfrenta la especie. La comunidad asumió el compromiso público de convertirse en guardiana del ave, promoviendo acciones de sensibilización y educación ambiental.

Para especialistas como Sergio Lima, este compromiso social es decisivo. La conservación de esta especie no es solo una tarea científica o institucional. Es un gesto de identidad, de memoria territorial y de corresponsabilidad con las generaciones que vendrán.