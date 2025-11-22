Close Menu
    Farmacéuticas reportan una baja del 3% en medicamentos genéricos, pero otros continúan elevados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Farmacias /Imagen de referencia/ Foto: El Español
    La coordinadora de Farmacias y Bioquímica de Cochabamba, Carla Torrez, informó que los precios de medicamentos genéricos como ibuprofeno y paracetamol registraron una reducción aproximada del 3%. Sin embargo, señaló que durante el mes de noviembre otros fármacos presentaron incrementos de hasta un 10%, especialmente los distribuidos por grandes laboratorios y empresas proveedoras.

    “En algunas empresas pequeñas que manejan medicamentos genéricos sí ha habido una disminución de un 3% o 2%, que ellos llaman descuentos, pero en las grandes empresas y distribuidoras, todo lo contrario, han hecho subir”, afirmó Torrez en contacto con Fides Cochabamba.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

