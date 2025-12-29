Close Menu
    FEDECOMIN Cochabamba asumirá medidas contra el decreto 5503, pero se desmarca de las protestas de la COB

    Rocio Chavez
    Marcha de Fedecomin Cochabamba /Foto: Fides Cochabamba/
    El ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) Cochabamba, Víctor Santos Colque, confirmó este lunes que su sector no se sumará a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503. Colque aclaró que, aunque FEDECOMIN tomará decisiones y asumirá medidas, estas no estarán relacionadas con las movilizaciones impulsadas por la COB.

    “Nosotros somos una institución muy independiente y no nos vamos a unir. Si se movilizan, se movilizan porque son una organización bastante independiente”, señaló.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

