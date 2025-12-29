FEDECOMIN Cochabamba asumirá medidas contra el decreto 5503, pero se desmarca de las protestas de la COB

El ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) Cochabamba, Víctor Santos Colque, confirmó este lunes que su sector no se sumará a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503. Colque aclaró que, aunque FEDECOMIN tomará decisiones y asumirá medidas, estas no estarán relacionadas con las movilizaciones impulsadas por la COB.

“Nosotros somos una institución muy independiente y no nos vamos a unir. Si se movilizan, se movilizan porque son una organización bastante independiente”, señaló.

/// JCH // COCHABAMBA ///