Federación de cooperativas mineras analiza formar una comisión de control ante el incremento del jukeo

Tras el violento enfrentamiento entre jukus y cooperativistas en Porco, el vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Potosí, Efraín Orcko, dijo que analizan la posibilidad de conformar una comisión de control para frenar el aumento del robo de mineral registrado en los últimos meses a fin de reforzar la seguridad en las áreas de trabajo.

“Posiblemente se conforme una comisión para que salga una batida cada fin de semana. Desde aquí le pido al nuevo comandante una reunión para hablar sobre el caso de los jukus. Los jukus vienen en grupos de hasta 40 personas”, manifestó.

/// GC // POTOSÍ ///