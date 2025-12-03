Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 3
    Sociedad

    Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba decide elaborar pan a precio y peso justo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Puesto de venta de pan /Imagen de referencia/
    Puesto de venta de pan /Imagen de referencia/

    El representante de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Cochabamba, Gilberto Coyo, informó este miércoles que los vecinos se organizan para producir pan a precio y peso justo en respuesta a la decisión de los panificadores de aumentar el costo a 80 centavos por unidad del producto de primera necesidad. El lunes 8 de diciembre se realizará un ampliado en la zona sur de la ciudad, donde emitirán un pronunciamiento que será elevado al gobierno central.

    “Sin duda vamos a tomar acciones y una de ellas será la elaboración de panes, vamos a contactar a algunas instituciones para que nos puedan ayudar en nuestros barrios y tomaremos la determinación en un ampliado”, afirmó a Fides Cochabamba.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply