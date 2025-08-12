Federación de Mineros denuncia que el Gobierno favorece a cooperativistas que avasallan áreas

Tras los conflictos en el distrito minero de Andacaba, en Potosí, el segundo secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Ricardo Lugo, denunció que el gobierno de Luis Arce protege a los mineros cooperativistas y les otorga privilegios. “No solo es Andacaba el que sufre este tipo de avasallamientos o arremetidas del sector cooperativo, hay varias empresas que tienen contrato con COMIBOL que han sido arremetidas por el sector cooperativo”, señaló.

/// DP // LA PAZ ///