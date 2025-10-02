Federación de Zafreros de Pando exige frenar avasallamientos y tráfico de tierras ante la cosecha de castaña

La secretaria de Relaciones de la Federación de Zafreros en Pando, Vivian Ortiz, llamó este jueves a las autoridades nacionales y departamentales a hacer cumplir la ley para evitar nuevos casos de avasallamiento y tráfico de tierras, en el marco del inicio de la zafra de castaña. Señaló que estos conflictos ya provocaron enfrentamientos en años anteriores y podrían impedir que los zafreros accedan a sus áreas de trabajo.

“Están ingresando los invasores, avasalladores y traficantes de tierras, donde al sector zafrero le van a impedir el ingreso a su fuente de trabajo. Esas tierras son certificadas y destinadas a recursos naturales, para el trabajo que realizamos nosotros”, afirmó Ortiz.

/// JCP // PANDO ///