    viernes, octubre 3
    Sociedad

    Federación de Zafreros de Pando exige frenar avasallamientos y tráfico de tierras ante la cosecha de castaña

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vivian Ortiz - secretaria de Relaciones de la Federación de Zafreros en Pando
    La secretaria de Relaciones de la Federación de Zafreros en Pando, Vivian Ortiz, llamó este jueves a las autoridades nacionales y departamentales a hacer cumplir la ley para evitar nuevos casos de avasallamiento y tráfico de tierras, en el marco del inicio de la zafra de castaña. Señaló que estos conflictos ya provocaron enfrentamientos en años anteriores y podrían impedir que los zafreros accedan a sus áreas de trabajo.

    “Están ingresando los invasores, avasalladores y traficantes de tierras, donde al sector zafrero le van a impedir el ingreso a su fuente de trabajo. Esas tierras son certificadas y destinadas a recursos naturales, para el trabajo que realizamos nosotros”, afirmó Ortiz.

