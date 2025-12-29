Close Menu
    Federaciones del trópico se sumarán a las protestas de la COB e instan al Legislativo a trabajar en una ley para eliminar el decreto

    Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba /Imagen Ilustrativa/
    El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, confirmó este lunes que las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba se sumarán a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503. La exautoridad pidió a los miembros de las cámaras baja y alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que trabajen en un proyecto de ley para abrogar la norma que levantó la subvención a los combustibles.

    “Oficialmente nos sumamos a esta gran lucha del pueblo boliviano para acabar con este maldito decreto que es más peligroso que el 21060. Mañana tenemos ampliado de emergencia donde participan las federaciones, transportistas y comités cívicos para armar nuestra lucha”, precisó.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

