Federaciones del trópico se sumarán a las protestas de la COB e instan al Legislativo a trabajar en una ley para eliminar el decreto

El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, confirmó este lunes que las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba se sumarán a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503. La exautoridad pidió a los miembros de las cámaras baja y alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que trabajen en un proyecto de ley para abrogar la norma que levantó la subvención a los combustibles.

“Oficialmente nos sumamos a esta gran lucha del pueblo boliviano para acabar con este maldito decreto que es más peligroso que el 21060. Mañana tenemos ampliado de emergencia donde participan las federaciones, transportistas y comités cívicos para armar nuestra lucha”, precisó.

/// JCH // COCHABAMBA ///