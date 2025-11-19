Close Menu
    FEDJUVE Oruro acuerda con panificadores independientes mantener el precio del pan en 0,50 centavos

    Pan en los mercados de Oruro /Foto: Fides Oruro
    Este miércoles, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Oruro anunció que se firmó un convenio con los panificadores independientes de la región para mantener el precio del pan en Bs 0,50. El representante vecinal, Gustavo Chuquimia, sostuvo que los panificadores que no reciben subvención indicaron que pueden mantener el costo incluso sin la harina subsidiada.

    “Nos hemos reunido con los dirigentes de los panificadores libres, donde hemos firmado un acuerdo de mantener el precio con peso y precio justo para la población. Nos manifestaban que, incluso cuando subió el precio de la harina, ellos mantuvieron el precio”, dijo.

