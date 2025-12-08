Fedjuve Oruro exige arancel cero para harina y freno a exportación de carne

La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (Fedjuve) protagonizó este lunes una movilización en rechazo al incremento del precio del pan. Los manifestantes demandaron que la harina sea importada al país con arancel cero, como medida para evitar el encarecimiento de este producto de primera necesidad.
Otro de los puntos de la medida de protesta fue la demanda de paralizar la exportación de carne en tanto no se garantice el consumo interno a precio justo.
/// MY // ORURO ///
