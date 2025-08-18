Close Menu
    Fejuve dice que voto de El Alto le dió la victoria y posibilidad de segunda vuelta al PDC

    Rodrigo Paz y Edman Lara / Candidatos del PDC /
    El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, David Calisaya, afirmó que el respaldo de esta ciudad fue decisivo para el triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara. En declaraciones a Radio Fides, sostuvo que este apoyo expresa la necesidad de la población alteña de una renovación política, especialmente en los cargos del poder Ejecutivo. Además, aseguró que el voto de El Alto será determinante en la segunda vuelta.

