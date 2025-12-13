FELCN Cochabamba se reforzará con más personal para intervenir zonas rojas del narcotráfico en el Trópico

En la región del Trópico de Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tiene plenamente identificadas las zonas rojas vinculadas al narcotráfico. Ante esta situación, el director de esta unidad policial, coronel Franz William Cabrera, anunció que se reforzará al personal para intervenir estos espacios en coordinación con la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR).

Desde la FELCN nacional informaron que el último operativo antinarcóticos realizado en Shinahota permitió hallar en un domicilio una gran cantidad de insumos y equipos para la instalación de dos megalaboratorios. En este caso, siete personas fueron aprehendidas y “están a la espera de que se programe hora y fecha de sus audiencias de medidas cautelares”.

/// MF // COCHABAMBA ///