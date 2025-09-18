FELCN incauta 400 paquetes de marihuana y aprehende a tres personas en operativo carretero

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) asestó un duro golpe al narcotráfico en la carretera Cochabamba–Oruro–La Paz, donde se secuestraron dos vehículos que transportaban 400 paquetes de marihuana y se aprehendió a tres personas informó el director departamental, Cnl. Jimmy Quiroga.

«En la revisión del vehículo, logran encontrar, en la parte interior del vehículo que se encontraba sin asientos, sacos de yute de color negro que contenían paquetes de una sustancia con olor y color caracteristico a marihuana, que sometido a la prueba de campo da positivo»