Felcn incautó 487 kilos de droga y una ambulancia era usada para transporte

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró un total de 487 kilos de droga en operativos realizados entre el 8 y el 15 de noviembre. El daño económico al narcotráfico se estima en 1,7 millones de dólares. Durante las acciones, 15 personas fueron aprehendidas y se incautaron 12 vehículos, entre ellos una ambulancia que era utilizada para transportar drogas.

El director nacional de la Felcn, Ángel Morales, informó que entre los detenidos hay ciudadanos bolivianos y extranjeros. “Se logró el secuestro de 335 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados en 663.465 dólares, y de 152,5 kilos de cocaína base con un valor de 238.000 dólares, además de varios inmuebles en los operativos realizados en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba”, precisó.

Entre los vehículos confiscados figuran camiones, vagonetas, autos, un jeep y la ambulancia que era utilizada para trasladar droga desde el Chapare con destino a la frontera con Brasil. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y posibles nexos con organizaciones de narcotráfico.

