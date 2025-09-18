FELCN mantiene operativos contra “Coco Vásquez” y aclara que capo del PCC no tiene procesos en Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó este jueves que mantiene operativos para capturar a Yasser Andrés Vásquez, alias “Coco Vásquez”, sindicado de amenazar al exfiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas. El director nacional de la FELCN, coronel Ángel Morales, explicó que los capos del narcotráfico ingresan al país por rutas ilegales para refugiarse en Bolivia, aunque descartó la presencia de carteles en el territorio nacional.

“El trabajo que realiza la FELCN y las unidades investigativas se lo hace en silencio porque si lo damos a conocer, las personas implicadas en este ilícito siempre se ponen a buen recaudo”, afirmó.

Morales también informó que Sérgio Luiz de Freitas, alias “Mijao” y capo del PCC, no tiene procesos abiertos en Bolivia con su identidad boliviana. “Esa persona, con el nombre que se ha identificado en el Segip, no tiene ningún delito en Bolivia”, aseguró.

/// APC // LA PAZ ///