Ferreco pide que el Estado administre los surtidores del norte de La Paz

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, Eloy Sirpa, informó este lunes que tiene prevista una reunión con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para solicitar que el Estado asuma la administración de los surtidores en el norte paceño. La propuesta surge ante denuncias que señalan a las gasolineras como responsables de vender combustible al mercado negro.

“No es justo que ese diésel subvencionado lo tengan que vender a las cooperativas entre 15 a 20 bolivianos el litro y para la opinión pública parecería que nosotros somos los beneficiados con la subvención, y no es así”, señaló.

/// DPC // LA PAZ ///