    Ferreco pide que el Estado administre los surtidores del norte de La Paz

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Eloy Sirpa - Pdte. Ferreco
    El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, Eloy Sirpa, informó este lunes que tiene prevista una reunión con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para solicitar que el Estado asuma la administración de los surtidores en el norte paceño. La propuesta surge ante denuncias que señalan a las gasolineras como responsables de vender combustible al mercado negro.

    “No es justo que ese diésel subvencionado lo tengan que vender a las cooperativas entre 15 a 20 bolivianos el litro y para la opinión pública parecería que nosotros somos los beneficiados con la subvención, y no es así”, señaló.

    /// DPC // LA PAZ ///

