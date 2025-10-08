Close Menu
    Radio online
    jueves, octubre 9
    Política

    Fides en las Ánforas: “en Bolivia los últimos 20 años se ahogaron los liderazgos”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read

    La socióloga Gloria Ardaya considera que en las últimas dos décadas los liderazgos en Bolivia fueron ahogados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que impidió la aparición de nuevas figuras en la política nacional. Evaluó que el afán de los líderes populistas por mantenerse en el poder frenó el surgimiento de nuevos referentes políticos.

    “Los candidatos a vicepresidente son los nuevos, pero los viejos son los candidatos a presidente, porque no ha surgido un nuevo liderazgo por incapacidad, porque fueron perseguidos por el régimen o porque fueron ahogados por Evo Morales”, señaló Ardaya.

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply