Fides en las Ánforas: para Ardaya, después de 20 años se puede hablar de democracias competitivas

La socióloga Gloria Ardaya afirmó este martes que la realización de debates con la participación de todos los candidatos es una señal de que, después de 20 años, en el país se vive una etapa de democracia competitiva. Destacó que en el ambiente político se perciben aires de libertad tras varios años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La política ha muerto en estos años y lo puedes ver en que no hay liderazgos del MAS. El MAS decapitó a varias generaciones y mató a organizaciones políticas y sociales. Esto —los debates— es un aire que nos permite saber qué piensan los otros sin que te judicialicen”, señaló Ardaya durante el programa Fides en las Ánforas.

/// FIDES EN LAS ÁNFORAS ///