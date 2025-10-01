Fides en las Ánforas: Vicepresidenciables ganan protagonismo inédito en la campaña electoral, coinciden analistas

Ambos analistas coinciden en que esta campaña marca un giro inédito en la política nacional, con los candidatos a la vicepresidencia ocupando roles protagónicos en el debate público. Andrés Gómez y Gonzalo Colque señalan que figuras como Edman Lara (PDC) y Juan Pablo Velasco (Libre) centraron la atención mediática, marcando agenda tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Lara emergió como símbolo de lo nuevo, pero su discurso populista como la promesa del bono de Bs 2.000 ha generado dudas, mientras que Velasco arrastra una fuerte polémica por antiguos tweets racistas que ni él ni su alianza han aclarado.

Para los analistas, este protagonismo no necesariamente fortalece las candidaturas. Lara ha logrado captar apoyo en sectores populares y rurales, pero pierde terreno en la clase media urbana por su estilo confrontacional. Velasco, en cambio, sufre un desgaste político al negar evidencias, lo que genera desconfianza en votantes más informados. Ante este panorama, los analistas advierten que podría crecer el voto blanco o nulo, como expresión de rechazo ante dos candidaturas que despiertan más dudas que certezas.

//GP// LA PAZ