Fin del Ministerio de Justicia implica cierre de viceministerios y otras descentralizadas; Silva niega la persecución política

El exviceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que la eliminación del Ministerio de Justicia implica el cierre de cinco viceministerios: Derechos Fundamentales, Igualdad de Oportunidades, Justicia Indígena, Defensa del Consumidor y Transparencia. Añadió que también se verán afectadas varias oficinas descentralizadas, lo que deja en incertidumbre la situación laboral de aproximadamente 350 funcionarios que dependen de estas instancias.

La exautoridad explicó que el cierre se ejecutará mediante un decreto supremo y aseguró que esta cartera de Estado no fue utilizada para la persecución política. “Son cinco viceministerios más las descentralizadas, como el SEPDAVI, el RPA, el DIRNOPLU, el SIPLU y la Gestora, de las cuales no se sabe lo que va a suceder (…) el Ministerio no fue de uso para la persecución”, afirmó.

// DP /// LA PAZ ///