Close Menu
    Radio online
    lunes, octubre 20
    Política

    Oruro es el primer departamento en finalizar su cómputo con el 100% de actas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Cómputo en el TED Oruro
    Cómputo en el TED Oruro

    El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Iver Pereira, informó este lunes que el cómputo de votos en esta región del país concluyó al 100%. Según explicó, el proceso terminó alrededor de las 11:00, con un total de 307.234 votos válidos. De estos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 185.452 votos, lo que representa un 60,36%, frente a los 121.782 votos que equivalen al 39,64%.

     “Debemos destacar que en el departamento de Oruro hubo una participación del 89,62% de los orureños y que los resultados han sido trabajados desde que se conoció la convocatoria”, sostuvo.

    /// MY // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply