Oruro es el primer departamento en finalizar su cómputo con el 100% de actas

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Iver Pereira, informó este lunes que el cómputo de votos en esta región del país concluyó al 100%. Según explicó, el proceso terminó alrededor de las 11:00, con un total de 307.234 votos válidos. De estos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 185.452 votos, lo que representa un 60,36%, frente a los 121.782 votos que equivalen al 39,64%.

“Debemos destacar que en el departamento de Oruro hubo una participación del 89,62% de los orureños y que los resultados han sido trabajados desde que se conoció la convocatoria”, sostuvo.

/// MY // ORURO ///