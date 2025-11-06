Fiscal de Tarija afirma que solicitud de Evo Morales para anular su proceso carece de lógica

Tras la solicitud del exmandatario Evo Morales de pedir garantías y levantar el proceso en su contra como condición para asistir a la posesión de Rodrigo Paz, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró este jueves que la petición no tiene lógica y que el proceso por trata y tráfico con agravante continúa vigente. Actualmente, las autoridades esperan fijar la fecha de la audiencia para avanzar hacia la etapa de juicio.

“El señor Evo Morales está siendo juzgado como cualquier ciudadano y no goza de ningún privilegio. El Ministerio ha seguido con la investigación y, producto de esta investigación, se ha presentado el pliego acusatorio”, señaló Mogro.

/// DLR // TARIJA ///