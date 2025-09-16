Fiscal General del Estado garantiza la seguridad del exfiscal del Beni

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, garantizó la seguridad del exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, quien fue reasignado a nuevas funciones en otro departamento. En su lugar asumió Alexander Mendoza, con la misión de fortalecer el trabajo fiscal en la región.

“Es importante darles el respaldo y la seguridad a todos los servidores del Ministerio Público, mi persona se caracteriza por tener un trato humano y estar siempre del lado de todos los fiscales y asistentes. Hemos hecho un análisis y por informes de inteligencia que existen con relación al resguardo de la vida del doctor Balderas, se tomó la decisión de que él continúe trabajando en el Ministerio Público ya en otra faceta y en otro departamento”, afirmó.

/// BENI ///