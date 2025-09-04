Close Menu
    Fiscal General informa que el exministro Murillo enfrenta 15 procesos y debe ser remitido a una cárcel en La Paz por dos sentencias

    Fiscal Roger Mariaca de Santa Cruz
    La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló este jueves que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debe ser trasladado a una cárcel del departamento de La Paz para cumplir con las dos sentencias emitidas en su contra, dentro de los 15 procesos judiciales que enfrenta. El Fiscal General, Roger Mariaca, manifestó la predisposición del Ministerio Público para acompañar todos los actuados que se realicen respecto a la situación jurídica de la exautoridad.

    “Lo que sí se tiene claro es que esta persona tiene que pasar a una cárcel pública en el departamento de La Paz para cumplir bien sea la condena que ya tiene en dos casos o en su defecto la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momento se dictó a través de una autoridad jurisdiccional”, explicó Mariaca.

