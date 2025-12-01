Fiscalía allana edificios de YPFB y niega que el caso Botrading esté por cerrarse

La Fiscalía allanó este lunes diferentes edificios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz y El Alto en el marco de las investigaciones del caso Botrading, donde se busca información sobre los contratos suscritos con esta empresa para la importación de combustible a nuestro país. El fiscal encargado, Omar Yujra, negó que el caso esté por cerrarse y afirmó que continúa en etapa preliminar. Sobre la situación del expresidente de la estatal, Armin Dorgathen y otros denunciados, señaló que esos aspectos aún están pendientes.

“El Ministerio Público señaló un acta del registro del lugar en las oficinas de YPFB del Prado paceño, por lo que ya se procedió e iremos a otro centro donde presumiblemente existe la documentación entre los contratos de YPFB y Botrading. Acá funciona la unidad legal de contrataciones”, afirmó el fiscal Yujra.

// APC /// LA PAZ //