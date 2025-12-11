Close Menu
    Radio online
    jueves, diciembre 11
    Seguridad

    Fiscalía anuncia trabajo continuo y sin receso durante las fiestas de fin de año

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Roger Mariaca - Fiscal General del Estado
    Roger Mariaca - Fiscal General del Estado

    El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció que el Ministerio Público trabajará de manera ininterrumpida durante el mes de diciembre, pese a las vacaciones colectivas del Órgano Judicial y la suspensión de plazos procesales. De acuerdo a lo señalado, esta medida responde a la necesidad de impulsar un Plan de Descongestionamiento y trabajo intensivo para avanzar en la eliminación del rezago procesal.

    Se instruyó que todos los fiscales de materia, médicos forenses y personal de apoyo permanezcan en su respectivo asiento fiscal, asegurando el servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply