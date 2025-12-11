Fiscalía anuncia trabajo continuo y sin receso durante las fiestas de fin de año

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció que el Ministerio Público trabajará de manera ininterrumpida durante el mes de diciembre, pese a las vacaciones colectivas del Órgano Judicial y la suspensión de plazos procesales. De acuerdo a lo señalado, esta medida responde a la necesidad de impulsar un Plan de Descongestionamiento y trabajo intensivo para avanzar en la eliminación del rezago procesal.

Se instruyó que todos los fiscales de materia, médicos forenses y personal de apoyo permanezcan en su respectivo asiento fiscal, asegurando el servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

/// EUC // CHUQUISACA ///