Fiscalía califica de agravio la detención domiciliaria de Franklin Flores y Daniela Arancibia y apela para que sean encarcelados

La Fiscalía rechazó la detención domiciliaria otorgada al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, y a la fiscal de obra de la planta procesadora de papa, Daniela Arancibia. El fiscal del caso, Johan Muñoz, confirmó este jueves que el Ministerio Público ratificó su imputación y solicitó la detención preventiva de ambos, argumentando un incremento injustificado en su patrimonio y depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias.

“El juez cautelar tiene la obligación de remitir los antecedentes en un plazo de 24 horas a la Sala Penal para que podamos llevar una nueva audiencia y solicitar la revocatoria de la medida y se conceda la detención preventiva”, señaló Muñoz.

/// APC // LA PAZ ///