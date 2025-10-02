Close Menu
    Radio online
    viernes, octubre 3
    Seguridad

    Fiscalía califica de agravio la detención domiciliaria de Franklin Flores y Daniela Arancibia y apela para que sean encarcelados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Franklin Flores - Gerente de Emapa
    Franklin Flores - Gerente de Emapa

    La Fiscalía rechazó la detención domiciliaria otorgada al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, y a la fiscal de obra de la planta procesadora de papa, Daniela Arancibia. El fiscal del caso, Johan Muñoz, confirmó este jueves que el Ministerio Público ratificó su imputación y solicitó la detención preventiva de ambos, argumentando un incremento injustificado en su patrimonio y depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias.

    “El juez cautelar tiene la obligación de remitir los antecedentes en un plazo de 24 horas a la Sala Penal para que podamos llevar una nueva audiencia y solicitar la revocatoria de la medida y se conceda la detención preventiva”, señaló Muñoz.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply