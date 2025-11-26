Fiscalía cita al dirigente de los Panificadores por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la harina subvencionada

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos, Rubén Ríos, confirmó a Radio Fides haber sido citado por la Fiscalía de La Paz para el 3 de diciembre a las 10:00. Según declaró, deberá brindar información por una denuncia relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, caso que estaría vinculado principalmente al tema de la harina subvencionada. Ríos se presentará ante las autoridades y negó haber cometido delito alguno, su abogado presentó un memorial para formalizar su asistencia.

La Fiscalía de La Paz y el Viceministerio de Justicia de Justicia aceptaron una denuncia contra el exgerente de EMAPA, Franklin Flores y otros por presunta corrupción en la compra de harina subvencionada, señalando sobreprecio y un posible desfalco millonario y pidió que las investigaciones también incluyan a Rubén Ríos.

//GP// LA PAZ