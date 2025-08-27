Fiscalía confirma allanamiento del predio Adán y Eva, propiedad del hijo del presidente Arce

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, en coordinación con su par de Santa Cruz, realizó el registro del predio Adán y Eva, de propiedad de Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce. Señaló que la orden de registro incluía la facultad de allanamiento y secuestro de documentos en caso de ser necesario, lo cual será evaluado una vez se reciban los informes de la Fiscalía cruceña y de la Policía. La alerta migratoria contra el hijo del mandatario continúa vigente.

/// LA PAZ //