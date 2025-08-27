Close Menu
    Radio online
    jueves, agosto 28
    Seguridad

    Fiscalía confirma allanamiento del predio Adán y Eva, propiedad del hijo del presidente Arce

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Predio Adán y Eva
    Predio Adán y Eva

    El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, en coordinación con su par de Santa Cruz, realizó el registro del predio Adán y Eva, de propiedad de Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce. Señaló que la orden de registro incluía la facultad de allanamiento y secuestro de documentos en caso de ser necesario, lo cual será evaluado una vez se reciban los informes de la Fiscalía cruceña y de la Policía. La alerta migratoria contra el hijo del mandatario continúa vigente.

    /// LA PAZ //

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply