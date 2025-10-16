Fiscalía confirma la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este jueves la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, investigado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Según el informe emitido desde Santa Cruz, el sindicado deberá prestar su declaración informativa en las próximas horas.

Arce fue denunciado por su pareja el mes pasado por agresiones físicas que le ocasionaron 12 días de impedimento. Aunque la víctima desistió de la denuncia, la Fiscalía continuó con el proceso de oficio al tratarse de un caso de violencia hacia la mujer.

/// LA PAZ ///