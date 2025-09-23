Fiscalía confirma que policías y militares vinculados a “Coco” Vásquez le brindaban seguridad

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes que dos militares y un policía enfrentarán a la justicia por sus vínculos con el narcotraficante “Coco” Vásquez. La autoridad explicó que estas personas le brindaban seguridad y apoyo al grupo. Además, se espera la aprehensión de otro efectivo por estos hechos.

“Estas personas van a ser puestas ante un juez cautelar por haber realizado ciertas actividades que beneficiaban, daban seguridad y otros al señor Vásquez en el departamento del Beni”, dijo el fiscal.

