Fiscalía confirma un aprehendido por las movilizaciones de mineros y anuncia imputación

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes la aprehensión de una persona durante las movilizaciones de mineros que se dirigían a la sede de gobierno. La autoridad informó que al detenido se le encontró dinero en efectivo, el cual presuntamente era distribuido entre los manifestantes, por lo que el Ministerio Público cuantifica el monto y exhorta a los movilizados a respetar la tranquilidad y la libre transitabilidad de la población.

“Fue detenido por enriquecimiento ilícito, lo que será considerado por el fiscal cuando se presente la imputación formal. Este hecho se investiga con la Fiscalía en el departamento de La Paz y se indaga a quiénes se entregó el dinero y con qué finalidad”, afirmó.

// ED /// SANTA CRUZ ///