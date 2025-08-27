Fiscalía de Chuquisaca cita a vocales del TSE por investigación sobre supuesta injerencia de la AGETIC en el sistema electoral

En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, el fiscal Mauricio Nava Morales informó que se emitieron citaciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre ellos a Tahuichi Quispe, para una entrevista con la comisión de fiscales que indaga la presunta injerencia tecnológica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) en los sistemas informáticos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

//MOS // CHUQUISACA ///