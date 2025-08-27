Close Menu
    Fiscalía de Chuquisaca cita a vocales del TSE por investigación sobre supuesta injerencia de la AGETIC en el sistema electoral

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vocales del TSE /Foto: TSE/
    En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, el fiscal Mauricio Nava Morales informó que se emitieron citaciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre ellos a Tahuichi Quispe, para una entrevista con la comisión de fiscales que indaga la presunta injerencia tecnológica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) en los sistemas informáticos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

    //MOS // CHUQUISACA ///

