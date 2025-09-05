Fiscalía de Chuquisaca continúa con la investigación del caso AGETIC y emite notificación a para diputada Campero

Aunque una juez de la ciudad de Sucre declinó competencia en el caso AGETIC y envió los obrados al departamento de La Paz, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca decidió continuar con la investigación. Luego de tomar declaración al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, el fiscal de materia Javier Gorena informó que se emitió una notificación para que la diputada denunciante del caso, Luciana Campero, se presente a declarar en Sucre.

“Se ha hecho la solicitud de cooperación a la ciudad de La Paz y también a la ciudad de Tarija, de donde ella es oriunda. Nosotros hemos dado un plazo de 48 horas una vez notificados, entonces eso quiere decir que el día que se notifique a la diputada Campero tendrá que hacerse presente ante el investigador”, explicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///