    Fiscalía de Chuquisaca decidirá hoy si admite o rechaza denuncia de Saucedo contra magistrados autoprorrogados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Mauricio Nava Morales - Fiscal Departamental de Chuquisaca
    El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que este miércoles concluirá la etapa de análisis jurídico de la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tras este periodo, se notificará oficialmente si la denuncia será admitida o rechazada.

    “Ha pasado a la unidad de análisis; esa denuncia es contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional, supuestamente por la emisión de la declaración constitucional 49/2023, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución”, precisó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

