Fiscalía de Tarija ordena la aprehensión del presidente de YPFB por presunto contrabando agravado

La Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dentro de un proceso penal por presunto contrabando agravado de exportación de carburantes. La investigación también involucra a funcionarios de la Aduana Nacional, entre ellos el administrador de la frontera Yacuiba, Rodrigo Acuña Sánchez, y el técnico aduanero Jesús Salvador Vargas Cruz, quienes habrían participado en hechos irregulares durante su labor en la gestión aduanera y operativa regional de Tarija.

“Mientras la gente hace fila en diferentes surtidores, otros estarían haciendo negocios. Se maneja un monto tentativo de 14 millones de dólares. Estamos a la espera de mayor documentación y esperamos que la denuncia se cumpla, ya que nos comunican que se estarían tomando represalias contra los denunciantes y testigos del caso, quienes, si bien cuentan con protección, fueron destinados a otros lugares”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira.

// DLR /// TARIJA ///