    Fiscalía de Tarija revela que hermano de la presunta víctima de Evo en el caso de trata trabajaba como cónsul

    Rocio Chavez
    José Mogro - Fiscal Departamental de Tarija
    La Fiscalía Departamental de Tarija informó este lunes que Esteban Vargas Pozo, hermano de Cindy Saraí, presunta víctima de trata y tráfico vinculada al expresidente Evo Morales, denunció el robo de sus ahorros, dinero que habría reunido cuando ejercía funciones como cónsul, aunque no precisó en qué país. El fiscal José Mogro explicó que el caso se conoció la pasada semana.

    “Fue presentado por Esteban Vargas Pozo, quien resultaría ser hermano de la víctima. Él argumentó que se habrían secuestrado 80 mil bolivianos que correspondían a sus ahorros cuando era funcionario público, es decir, cuando ocupaba las funciones de cónsul”, indicó.

    DLR // TARIJA

