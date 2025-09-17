Fiscalía del Beni continúa con las investigaciones y operativos para dar con “Coco Vásquez”

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, confirmó este miércoles que continúan las investigaciones contra el ciudadano conocido como “Coco Vásquez”, acusado de liderar una banda de sicarios. Informó que esta persona se encuentra en el municipio de Exaltación y que la Policía debe ejecutar la orden de aprehensión que pesa en su contra.

“Se trabaja en diversos operativos, también con allanamientos o lo que sea necesario, con la finalidad de que la Policía Boliviana pueda dar cumplimiento a las órdenes emitidas”, señaló el fiscal.

/// ER // TRINIDAD ///