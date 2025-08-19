Fiscalía desestima denuncia contra Del Castillo y Ríos por no detener a Evo Morales; diputada Campero impugna la decisión

La Fiscalía de La Paz ratificó su decisión de rechazar la denuncia por presunto incumplimiento de deberes contra el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el actual titular de esa cartera, Roberto Ríos, por no ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco del proceso por trata de personas con agravante. Ricardo Rodríguez, abogado de la diputada Luciana Campero, informó que se presentó una impugnación a la resolución de desestimación y espera que el Ministerio Público defina si la denuncia seguirá su curso. “Hasta el día de hoy existe el tiempo suficiente, ya se han cumplido los plazos procesales en esta investigación y hasta el día de hoy no se ha ejecutado esos mandamientos”, declaró a Radio Fides.

/// APC // LA PAZ ///