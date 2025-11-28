Fiscalía General solicitará la revocación de las medidas sustitutivas del exgerente de Emapa

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este viernes que se solicitará la revocación de las medidas sustitutivas del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, quien es buscado por la Policía en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en esa institución.

“Vamos a solicitar la revocación de las medidas sustitutivas para que esta persona vaya a una cárcel pública. Él estaba con arraigo y con prohibición de salir del país, y si ha tenido que salir del país, eso lo tendrá que informar la Policía”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///