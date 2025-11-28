Close Menu
    Fiscalía General solicitará la revocación de las medidas sustitutivas del exgerente de Emapa

    Franklin Flores - Exgerente de EMAPA
    El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este viernes que se solicitará la revocación de las medidas sustitutivas del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, quien es buscado por la Policía en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en esa institución.

    “Vamos a solicitar la revocación de las medidas sustitutivas para que esta persona vaya a una cárcel pública. Él estaba con arraigo y con prohibición de salir del país, y si ha tenido que salir del país, eso lo tendrá que informar la Policía”, afirmó.

