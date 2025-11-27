Fiscalía General ultima proposiciones acusatorias para remitir al Legislativo en casos que involucran al expresidente Arce

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este jueves que la institución continúa recibiendo denuncias contra el expresidente Luis Arce, las cuales son revisadas en procesos investigativos con el objetivo de confirmar la proposición acusatoria y remitir las mismas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Mariaca también señaló que en el caso de las denuncias contra los hijos del exmandatario, se analizan los antecedentes y se garantizó que el Ministerio Público realizará todas las acciones que correspondan conforme a ley.

“Las que correspondan se van a remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional; así también los procesos penales que pudieran tener los hijos de esta persona se están analizando para emitir las resoluciones correspondientes, estando vencida la etapa preliminar”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///