Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 16
    Política

    Fiscalía identifica focos de conflicto en Chuquisaca y ordena reforzar presencia de fiscales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Policía Boliviana y Elecciones /Imagen Ilustrativa/
    Policía Boliviana y Elecciones /Imagen Ilustrativa/

    El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este viernes que, tras una reunión de coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Comando de la Policía, se recibió un informe de Inteligencia que advierte sobre la existencia de lugares de conflicto en zonas rurales del departamento. Ante esta situación, la Fiscalía determinó reforzar con más personal las provincias identificadas para garantizar el trabajo de la justicia durante las elecciones. “Hemos instruido a nuestros coordinadores, fiscales de provincia, se emita un nuevo instructivo para ampliar y reforzar en estos focos de conflictividad identificados para que existan más fiscales”, sostuvo Nava.

    /// MOS // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply