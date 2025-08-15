Fiscalía identifica focos de conflicto en Chuquisaca y ordena reforzar presencia de fiscales

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este viernes que, tras una reunión de coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Comando de la Policía, se recibió un informe de Inteligencia que advierte sobre la existencia de lugares de conflicto en zonas rurales del departamento. Ante esta situación, la Fiscalía determinó reforzar con más personal las provincias identificadas para garantizar el trabajo de la justicia durante las elecciones. “Hemos instruido a nuestros coordinadores, fiscales de provincia, se emita un nuevo instructivo para ampliar y reforzar en estos focos de conflictividad identificados para que existan más fiscales”, sostuvo Nava.

