Fiscalía imputa a Arce por dos delitos, emite cinco órdenes de aprehensión y no descarta citar a Evo

El fiscal Miguel Cardozo informó este jueves que siete personas están implicadas en el caso del desfalco al Fondo Indígena. Actualmente, ya están aprehendidas la ex diputada del MAS, Lidia Patty, acusada de recibir Bs 700.000 y el expresidente Luis Arce, detenido ayer por su presunta autorización de pagos irregulares durante su gestión como Ministro de Economía. Además, Cardozo señaló que existen cinco órdenes de aprehensión adicionales que la Policía Boliviana debe ejecutar.

El fiscal también detalló que el caso sigue en investigación y que ya se citaron a varios testigos, no se descarta que el expresidente Evo Morales sea citado.

La imputación formal contra Lidia Patty se realizará la tarde de este jueves, mientras que a Luis Arce se le imputará por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

/// APC // LA PAZ ///