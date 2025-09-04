Fiscalía imputa a Murillo y pide su detención preventiva por seis meses en San Pedro por el caso gases lacrimógenos

La Fiscalía de La Paz imputó al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso de la compra de gases lacrimógenos. El fiscal Omar Yujra solicitó su reclusión preventiva en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses, recordando que la exautoridad enfrenta un total de 15 procesos judiciales.

“Esto ha causado un daño económico al Estado en el cual se hallan también sentenciados personeros, directores e incluso un exministro”, señaló esta jornada.

/// APC // LA PAZ ///