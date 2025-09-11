Fiscalía inicia investigación contra exgerente de EMAPA, Franklin Flores y alista citación para la próxima semana

La Fiscalía de La Paz inició una investigación contra el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con diferentes hechos ocurridos durante su gestión.

El fiscal Johan Muñoz informó a Radio Fides que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. No se descarta que Franklin Flores, quien renunció al cargo hace unas semanas, sea citado por la justicia la próxima semana.

/// APC // LA PAZ ///