    viernes, noviembre 21
    Política

    Fiscalía investiga por discriminación al comandante de la Policía y al exviceministro Aguilera

    La Fiscalía abrió este viernes una investigación contra el comandante general de la Policía, Augusto Russo, y el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera por el presunto delito de discriminación. El proceso surge a raíz de la denuncia presentada por el coronel Pavel Vásquez, quien sostiene que ambas autoridades truncaron sus aspiraciones profesionales mediante cambios de destino que no corresponden a su grado ni a su formación. Se espera que el Ministerio Público convoque a los investigados en los próximos días.

    El abogado del denunciante, Milton Andrade, informó que la acusación fue aceptada este lunes. “Se iniciará con los requerimientos correspondientes para las investigaciones del caso. El coronel Vásquez fue discriminado y se truncó su ascenso en la carrera policial con cambios de destino y cargos que no son acordes a su grado”, afirmó.

    // APC /// LA PAZ ///

