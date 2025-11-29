Close Menu
    Fiscalía ordena la aprehensión del dirigente de los panificadores por el caso de la harina subvencionada

    El presidente de la Conapabol, Rubén Ríos. Foto: Emapa
    La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, por el caso de los contratos presuntamente irregulares con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la provisión de harina subvencionada. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que también se realizaron allanamientos en el domicilio del dirigente, pero no fue hallado. Sin embargo, se logró secuestrar un vehículo, documentos y otras pruebas.

    Torrez explicó que los dos principales denunciados en este caso son el exgerente de Emapa, Franklin Flores, y el dirigente Rubén Ríos, ambos con orden de aprehensión por su presunta participación en el negociado de la provisión del insumo con subsidio estatal.

    /// APC // LA PAZ ///

