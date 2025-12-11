Fiscalía pide tres meses de prisión preventiva para el expresidente Arce en un centro de rehabilitación de menores

La Fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce en el centro de rehabilitación de menores de Calahuma, en Viacha. El exmandatario está imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del desfalco al Fondo Indígena y permanece en celdas policiales mientras espera la audiencia de medidas cautelares. El diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta de reclusión en ese centro responde a razones de seguridad.

“Esto responde a algo muy objetivo, ya que se pretende resguardar la seguridad de un exmandatario. Es algo peculiar que una exautoridad haya ingresado a la cárcel. La imputación formal debe ser puesta en conocimiento de una autoridad judicial y esperamos contar mañana con la audiencia de medidas cautelares”, manifestó.

// APC /// LA PAZ //