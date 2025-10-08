Fiscalía remite denuncia contra magistrados autoprorrogados a la Asamblea para juicio de responsabilidades y descarta proceso penal

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó este miércoles que no se abrirá un proceso penal por la vía ordinaria contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En su lugar, la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados como establece la Ley 044.

“Conforme a los autos de vista emanados por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en una de sus salas penales, se ha determinado la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a las autoridades, en este caso, del TCP”, señaló Mariaca.

/// EUC // CHUQUISACA ///