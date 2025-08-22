Close Menu
    viernes, agosto 22
    Seguridad

    Flujo de llamadas vincula al alcalde de Llallagua con organización de los bloqueos y enfrentamientos de junio

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Policias heridos en Llallagua
    El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, confirmó la aprehensión del alcalde de Llallagua, Adalid Aguilar, por su presunta participación en los violentos enfrentamientos de junio pasado, donde policías fueron asesinados. La detención se basó en información certificada sobre el flujo de llamadas entre Aguilar y Milán Mamani, señalado como uno de los organizadores de los ataques. Aguilar enfrenta cargos por asesinato, asociación delictuosa, destrucción de bienes del Estado y otros delitos. “Hay extractos y tráfico de llamadas certificadas por las empresas de telecomunicaciones, específicamente de Entel, que daban cuenta de llamadas entrantes y salientes del teléfono de esta autoridad municipal”, precisó.

    /// DQ // POTOSÍ ///

